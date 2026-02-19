﻿
Ситуація в Мирнограді: ЗСУ розширюють коридор, щоб уникнути оточення

Ситуація в районі Мирнограда залишається важкою через ускладнену логістику. Збройні Сили України та Десантно-штурмові війська працюють над розширенням логістичного коридору, щоб запобігти можливому оточенню, повідомив Сергій Окішев, речник 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ, в ефірі Суспільного.

На запитання щодо загрози оточення з боку населених пунктів Рівне, Світле і Родинське, він зазначив: "Зараз іде посилення на напрямку цих населених пунктів, аби розширити цей логістичний коридор і не допустити оточення. На даний момент про повне або інше оточення мови не йде".

Логістика навколо Мирнограда ускладнена. Основне забезпечення здійснюється через важкі бомери та наземні роботизовані комплекси. Ротації та переміщення особового складу відбуваються пішки до точок евакуації, звідки бійців вивозять броньованим або автомобільним транспортом. Поранених евакуйовують переважно за допомогою роботизованих наземних комплексів.

Як повідомляло раніше ForUa, окупанти фактично знищили Вовчанськ.

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

ЗСУлогістикаоточеннямирноградситуація на фронті
