«Укрзалізниця» розширила маршрут міжнародного потяга

На маршруті прямого міжнародного потяга Київ–Бухарест з’являться три нові зупинки у Молдові: Унгени, Бельц-Ораш та Окница. Квитки до цих станцій вже доступні для продажу. Пасажири повинні враховувати, що на станціях Велчинець та Унгени здійснюється прикордонний контроль, а громадяни країн, які не входять до ЄС, повинні мати транзитну візу для проїзду територією Молдови, повідомила пресслужба «Укрзалізниці». Для українців вона не потрібна.

УЗ також повідомила, що за останній місяць 6588 українців купили квитки на потяг Київ–Бухарест.

Як повідомляло раніше ForUa, «Укрзалізниця» планує підвищення динамічного ціноутворення для квитків.