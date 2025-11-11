﻿
Економіка

«Укрзалізниця» розширила маршрут міжнародного потяга

«Укрзалізниця» розширила маршрут міжнародного потяга

На маршруті прямого міжнародного потяга Київ–Бухарест з’являться три нові зупинки у Молдові: Унгени, Бельц-Ораш та Окница. Квитки до цих станцій вже доступні для продажу. Пасажири повинні враховувати, що на станціях Велчинець та Унгени здійснюється прикордонний контроль, а громадяни країн, які не входять до ЄС, повинні мати транзитну візу для проїзду територією Молдови, повідомила пресслужба «Укрзалізниці». Для українців вона не потрібна.

УЗ також повідомила, що за останній місяць 6588 українців купили квитки на потяг Київ–Бухарест.

Як повідомляло раніше ForUa, «Укрзалізниця» планує підвищення динамічного ціноутворення для квитків.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

УкрзалізницяУЗКиїв–Бухарестзупинки в Молдовіприкордонний контроль
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Чеське видання випустило обкладинку з QR-кодами для збору допомоги Україні
Свiт 10.11.2025 23:43:00
Чеське видання випустило обкладинку з QR-кодами для збору допомоги Україні
Читати
Загрози Трампа: Білий дім готує позов на 1 млрд дол. проти Бі-Бі-Сі
Свiт 10.11.2025 23:24:15
Загрози Трампа: Білий дім готує позов на 1 млрд дол. проти Бі-Бі-Сі
Читати
Проросійська депутатка Бундестагу Сара Вагенкнехт залишає свою партію
Свiт 10.11.2025 23:05:43
Проросійська депутатка Бундестагу Сара Вагенкнехт залишає свою партію
Читати

Популярнi статтi