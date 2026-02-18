У Києві ветерани з інвалідністю можуть отримати компенсацію на вживані авто

У Києві розширили умови часткової компенсації на придбання автомобілів для Захисників та Захисниць із інвалідністю І або ІІ групи. Відтепер компенсація поширюється не лише на нові, а й на вживані авто, повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації з посиланням на заступницю голови КМДА Марину Хонду.

За новими правилами, часткова компенсація поширюється на вживані автомобілі, які:

мають об’єм двигуна до 3 літрів,

введені в експлуатацію не більше 8 років тому,

розраховані на максимум 9 місць,

придбані на території України.

Розмір компенсації становить:

до 320 тис. грн для вживаних автомобілів,

до 665 тис. грн для нових авто.

Програма реалізується в межах міської ініціативи "Підтримка киян – Захисників та Захисниць". Наразі частковою компенсацією за придбання нового автомобіля скористалися 55 ветеранів, загальна сума виплат перевищує 30 млн грн.

Марина Хонда наголосила, що мобільність для ветеранів з інвалідністю – це не розкіш, а необхідність для самостійного пересування містом, роботи, реабілітації та сімейного життя. Через це умови програми переглянули, щоб вони відповідали реальним потребам ветеранів і були максимально практичними.

Крім того, ветерани з інвалідністю І або ІІ групи можуть отримати до 100 тис. грн на переобладнання власного автомобіля під індивідуальні потреби.

Консультації та повний супровід – від подання заяви до перевірки документів – доступні у Київ Мілітарі Хаб за адресами: вул. Хрещатик, 36; Харківське шосе, 168-Ж; вул. Івана Микитенка, 7-Б. Також працює безкоштовна гаряча лінія: 0-800-300-633.