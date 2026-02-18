У СБУ відповіли на заяви Залужного про «рейд» у його командному пункті

Служба безпеки України відкинула заяви колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного про нібито обшуки в його офісі у 2022 році. У коментарі пресслужби Служби безпеки України йде мова, що жодних слідчих дій за адресою командного пункту Залужного не проводили.

У СБУ пояснили, що в той період відбувалися слідчі заходи в межах іншого кримінального провадження, пов’язаного з боротьбою з організованою злочинністю, і вони охоплювали велику кількість адрес. Одна з них формально фігурувала у матеріалах справи, однак на той момент там уже був розміщений законспірований запасний командний пункт Залужного.

«По факту ніяких обшуків чи слідчих дій з боку СБУ за цією адресою не відбулося. Додатково тодішній керівник СБУ Василь Малюк та Валерій Залужний одразу й особисто це проговорили — ситуація була прояснена», — зазначили в спецслужбі.

Як повідомляв ForUA, Валерій Залужний, який нині обіймає посаду посла України у Великій Британії, заявив, що в середині вересня 2022 року після напруженої наради у президента Володимир Зеленський до його київського офісу нібито прийшли «десятки» співробітників СБУ з наміром провести обшук. За його словами, силовики не пояснили мету візиту, а він сам не дозволив перевіряти документи й комп’ютери.

Залужний також розповідав, що зателефонував тодішньому голові СБУ Василю Малюку, який запевнив, що не знає про жоден «рейд» і пообіцяв розібратися. Згодом ексголовком дізнався про звернення СБУ до суду щодо ордера на обшук за цією ж адресою — формально у справі про стриптиз-клуб, який, за його словами, був закритий ще до повномасштабного вторгнення. Ці обставини він називав приводом і ставив під сумнів можливість помилки з адресою головного військового командного центру країни.