Залужний поклав відповідальність за провал контрнаступу 2023 року на рішення президента і посадовців

Колишній головнокомандувач Збройні сили України, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний заявив, що контрнаступ 2023 року не вдалося реалізувати через дії президента Володимир Зеленський та інших офіційних осіб. Про це він сказав в інтерв’ю агентству Associated Press.

За словами генерала, підготовлений спільно з партнерами з НАТО план передбачав концентрацію значних сил для звільнення частини Запорізької області з подальшим просуванням у напрямку Азовського моря. Такий маневр, на його думку, мав перерізати логістичний коридор, яким армія РФ постачала війська з Криму.

Залужний зазначив, що для успіху операції були потрібні масоване й зосереджене нарощування сил та ефект тактичної несподіванки. Натомість, за його словами, необхідні ресурси не були виділені, а підрозділи розосередили на великій території, що істотно знизило ударну міць українських військ.

Двоє західних посадовців у сфері оборони, які спілкувалися з AP на умовах анонімності, підтвердили, що перебіг операції у 2023 році справді відійшов від початково погодженого плану.