Родина Трампа хоче заробити на виробництві дронів

Другий син президента США Ерік Трамп інвестує у виробника безпілотників Xtend у межах угоди на 1,5 мільярда доларів, розширюючи бізнесові інтереси родини в оборонному секторі.

Виробник дронів Xtend планує вийти на біржу шляхом злиття з флоридською компанією JFB Construction Holdings. Серед інших інвесторів угоди фігурує Unusual Machines Inc. – ще одна компанія-виробник дронів, де радником є брат Еріка – Дональд Трамп-молодший, повідомляє Bloomberg.



Організацією угоди займався інвестиційний бутик Dominari Holdings Inc., штаб-квартира якого розташована в Trump Tower. Ця фірма вже брала участь в інших бізнес-проєктах родини Трампів.

Ця угода забезпечує родині президента фінансову частку в компанії, яка безпосередньо виграє від планів Міноборони США. Пентагон, виконуючи вказівки адміністрації Трампа, має намір пришвидшити закупівлі військових дронів та усунути бюрократичну тяганину, що потенційно збільшить прибутки інвесторів.

"Я неймовірно гордий інвестувати в компанії, в які вірю. Дрони – це однозначно хвиля майбутнього. Xtend має неймовірний потенціал", – заявив Ерік Трамп.



Компанія Xtend, куди інвестує син президента США, вже має успіхи у співпраці з урядом. У листопаді вона отримала багатомільйонний контракт від Міноборони США на розробку дронів зі штучним інтелектом.

Xtend змагається за подальшу державну підтримку: вона є однією з 25 компаній, допущених до першої фази програми Пентагону "Drone Dominance" вартістю 1,1 мільярда доларів.

Трамп-молодший також є вигодонабувачем від зростання оборонного сектору. У 2024 році він володів акціями Unusual Machines на суму близько 4 мільйонів доларів. Крім того, венчурний фонд 1789 Capital, де він є партнером, фінансує низку оборонних підприємств, включаючи Anduril Industries, Vulcan Elements та Hadrian.

Фото: US Government.

