﻿
Свiт

Родина Трампа хоче заробити на виробництві дронів

Родина Трампа хоче заробити на виробництві дронів

Другий син президента США Ерік Трамп інвестує у виробника безпілотників Xtend у межах угоди на 1,5 мільярда доларів, розширюючи бізнесові інтереси родини в оборонному секторі.

Виробник дронів Xtend планує вийти на біржу шляхом злиття з флоридською компанією JFB Construction Holdings. Серед інших інвесторів угоди фігурує Unusual Machines Inc. – ще одна компанія-виробник дронів, де радником є брат Еріка – Дональд Трамп-молодший, повідомляє Bloomberg.

Організацією угоди займався інвестиційний бутик Dominari Holdings Inc., штаб-квартира якого розташована в Trump Tower. Ця фірма вже брала участь в інших бізнес-проєктах родини Трампів.

Ця угода забезпечує родині президента фінансову частку в компанії, яка безпосередньо виграє від планів Міноборони США. Пентагон, виконуючи вказівки адміністрації Трампа, має намір пришвидшити закупівлі військових дронів та усунути бюрократичну тяганину, що потенційно збільшить прибутки інвесторів.

"Я неймовірно гордий інвестувати в компанії, в які вірю. Дрони – це однозначно хвиля майбутнього. Xtend має неймовірний потенціал", – заявив Ерік Трамп.

Компанія Xtend, куди інвестує син президента США, вже має успіхи у співпраці з урядом. У листопаді вона отримала багатомільйонний контракт від Міноборони США на розробку дронів зі штучним інтелектом.

Xtend змагається за подальшу державну підтримку: вона є однією з 25 компаній, допущених до першої фази програми Пентагону "Drone Dominance" вартістю 1,1 мільярда доларів.

Трамп-молодший також є вигодонабувачем від зростання оборонного сектору. У 2024 році він володів акціями Unusual Machines на суму близько 4 мільйонів доларів. Крім того, венчурний фонд 1789 Capital, де він є партнером, фінансує низку оборонних підприємств, включаючи Anduril Industries, Vulcan Elements та Hadrian.

Фото: US Government.
 

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СШАгрошіТрампдрони
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Погода 18 лютого: сніг, мокрий сніг та мороз
Суспiльство 18.02.2026 06:22:14
Погода 18 лютого: сніг, мокрий сніг та мороз
Читати
«Нелегальний туризм»: На Львівщині викрили схему незаконного перетину кордон із використанням паспортів померлих
Надзвичайні події 18.02.2026 00:02:20
«Нелегальний туризм»: На Львівщині викрили схему незаконного перетину кордон із використанням паспортів померлих
Читати
Варшава готує позов проти РФ щодо репарацій за радянські злочини, – FT
Свiт 17.02.2026 23:32:35
Варшава готує позов проти РФ щодо репарацій за радянські злочини, – FT
Читати

Популярнi статтi