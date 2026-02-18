Погода 18 лютого: сніг, мокрий сніг та мороз

Сьогодні в Україні переважатиме хмарна погода. У більшості регіонів очікується сніг або мокрий сніг, місцями з дощем, повідомили синоптики.

На заході - переважно без опадів, однак у Івано-Франківській, Чернівецькій та Хмельницькій областях трохи сніжитиме. Температура повітря коливатиметься від -5 до +6 градусів.

На півночі - сніг, температура повітря -9…-6 градусів.

У центральних областях очікується значний сніг, у Дніпрі — мокрий сніг і дощ. Температура повітря становитиме -5…+4 градуси.

На сході країни — мокрий сніг і дощ, у Харкові - сніг. Температура повітря -3…+4 градуси.

На півдні прогнозують мокрий сніг та дощ, у Одесі — значні опади. Денна температура становитиме +2…+4 градуси.

У Києві та області - хмарно, сніг. Вітер - північно-східний, 7–12 м/с. Температура повітря -9…-7 градусів.

