Двоє працівників «Укрзалізниці» постануть перед судом Польщі за незаконне перевезення українців

У Польщі двоє українських машиністів потяга "Укрзалізниці" постануть перед судом. Їх звинувачують у допомозі в організації незаконного перетину кордону іншим українським громадянам. Про це повідомляє RMF24.

В Окружній прокуратурі в Перемишлі представили результати слідства 17 лютого, яке дійшло до висновку, що двоє працівників "Укрзалізниці" Роман Р. і Володимир В. хотіли отримати 12 тис. доларів майнової вигоди у 2024 році. Стільки коштувало приховане перевезення в електровозі поїзда Одеса-Перемишль двох українців. Їх було перевозили через державний кордон без паспортного контролю прикордонних служб обох країн.

За версією слідства, чоловіки діяли у співпраці з іншим машиністом "Укрзалізниці", на ім'я Сергій. Матеріали щодо третього учасника групи виділили в окреме провадження.

Роману Р. та Володимиру В. висунули обвинувачення. Згідно з Кримінальним кодексом, за такий злочин передбачається покарання від шести місяців до восьми років позбавлення волі.

Під час слідства вони заперечили свою вину та відмовилися давати пояснення. Обидва машиністи, попри невизнання вини, погодилися добровільно піддатися покаранню, запропонованому прокурором.