Україна повернула додому 2 тисячі дітей з-під контролю РФ, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив про повернення 2 тис. українських дітей, яких вдалося вивезти з територій, що перебували під контролем РФ. За його словами, це стало можливим у межах ініціативи Bring Kids Back UA.

"Сьогодні ми маємо важливий результат – 2 тисячі українських дітей, яких вдалося повернути додому з-під контролю Росії", – зазначив глава держави.

Президент наголосив, що кожне повернення стало результатом щоденної роботи українських служб, громадських організацій та міжнародних партнерів. Він подякував усім, хто долучився до процесу повернення дітей, підкресливши, що йдеться про боротьбу за майбутнє країни.

Водночас Зеленський зауважив, що попереду залишається складна робота, адже тисячі українських дітей і досі перебувають на тимчасово окупованих територіях або в Росії. Україна продовжуватиме зусилля для їхнього повернення додому.