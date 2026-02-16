Близько 100 будинків досі без тепла внаслідок атаки РФ 12 лютого, – Кличко

Міський голова Києва Віталій Кличко уточнив інформацію щодо відновлення подачі теплоносія у будинки киян після російської атаки на енергетичну інфраструктуру Києва 12 лютого. Станом на 16 лютого 2026 року у місті число будинків без опалення скоротилося до близько 100. Про це йдеться у повідомленні мера Києва Віталія Кличка.

Він зазначив, що загалом комунальники та енергетики вже відновили подачу теплоносія в 2,5 тис. будинків. Роботи тривають цілодобово для повернення тепла в усі оселі.

Кличко нагадав, що ще близько 1,1 тис. багатоповерхівок у Дніпровському та Дарницькому районах залишаються без опалення після інших обстрілів. Подати теплоносій туди наразі неможливо через критичні пошкодження Дарницької ТЕЦ.

"Міські служби працюють 24/7. Розуміємо, що людям важко, особливо в холод. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути тепло в кожен дім", — додав мер.

ForUA нагадує, після атаки 12 лютого найбільші проблеми з теплопостачання виникли у Деснянському, Дніпровському, Печерському та Солом’янському районах.

У ніч на 12 лютого унаслідок комбінованої ракетно-дронової атаки близько 3,7 тис. багатоповерхівок у Києві залишилися без тепла. Серед них понад 1,1 тис. будинків у Дніпровському та Дарницькому районах, які перебувають без опалення через попередні удари (зокрема, по Дарницькій ТЕЦ, яка отримала критичні ушкодження).

Також понад 100 тис. родин залишилися без електроенергії після масованої атаки. Внаслідок атаки на лівому березі міст були пошкоджені будинки та автомобілі.

У Міненерго зазначили, що на ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 були зафіксовані прильоти уламків. Завдяки плюсовій температурі не довелося зливати воду з системи опалення. Це значно скоротило час відновлення теплопостачання.

Також нагадаємо, 15 лютого у Києві близько 500 житлових будинків залишаються без опалення через ворожий обстріл енергетичної інфраструктури столиці 12 лютого.