Білоруську журналістку, затриману за підозрою у шпигунстві, залишили під арештом

Київський апеляційний суд відхилив скаргу на арешт білоруської журналістки Інни Кардаш, яку 20 січня затримали за підозрою в шпигунстві на користь КДБ Білорусі, повідомляє Суспільне.

Під час засідання 16 лютого адвокатка Катерина Юсупова просила відпустити свою підзахисну, оскільки, на її думку, прокуратура не обґрунтувала ризики перебування її на волі. За словами Юсупової, її підзахисна перебуває у шлюбі, має квартиру і не буде тікати.

«Ті документи, які нам були відкриті, не доводять той злочин, в якому обвинувачується моя підзахисна. Тим паче, вона повідомляла і роз’яснювала і в суді, і під час допиту слідчого, в чому саме полягало спілкування, яке їй закидають як шпигунство», – сказала Юсупова.

Кардаш, яка брала участь в засіданні по відеозв’язку з СІЗО, у короткій промові сказала, що не збирається нікуди тікати, і в її закордонному паспорті немає віз, щоб це зробити.

Прокурор наполягав, щоб її лишили в СІЗО. За його словами, підозра підтверджується записами прослуховування, а також експертизою, яка підтвердила, що Кардаш пересилала кураторам таємні документи. На думку прокурора, у білоруски немає сталих зв’язків в Україні.

Заслухавши сторони, колегія суддів відхилила скаргу захисту.

Кардаш відмовилась прокоментувати справу.

27 січня у Києві співробітники Служби безпеки України затримали громадянку Білорусі, 35-річну журналістку. У СБУ заявили про затримання «глибоко законспірованої шпигунки», яка працювала на КДБ Білорусі з 2015 року, за матеріалами справи, у 2020 році її відрядили з Мінська для агентурної роботи в Україні.

Українська спецслужба заявляла, що жінка намагалась влаштуватися до одного зі штабних підрозділів Воєнної розвідки, де потрапила в розробку Власної безпеки ГУР.



Слідчі СБУ повідомили жінці про підозру за ч. 1 ст. 114 Кримінального кодексу України (шпигунство).

Після затримання Шевченківський районний суд Києва її заарештував.

Нагадаємо, що низка ЗМІ повідомляла, що білоруська шпигунка Інна Кардаш використовувала свою роботу журналістки, щоб отримати доступ до українських високопосадовців. За повідомленнями тих самих ЗМІ, вона мала романтичні стосунки з керівником "Інтерфакс-Україна" Олександром Мартиненком.