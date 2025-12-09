Розкриття особистості російської шпигунки в Італії відбулося через її любов до котів

Розслідувачі встановили, що російська шпигунка Ольга Колобова роками жила в Італії під особистістю перуанської ювелірки, на ім’я Марія Адела Куфелд Рівера, спілкуючись із людьми, близькими до НАТО. Її справжнє ім’я визначили завдяки її кішці.

Про це розповів журналіст і розслідувач Bellingcat Христо Грозєв.

За його словами, Колобова, яку в середовищі розслідувачів прозвали котячою пані, прожила в Італії більш ніж 10 років. Вона, мовляв, була «законсервованою» агенткою і мала кілька романтичних стосунків із людьми, близькими до кварталу НАТО в Неаполі, а також дружила з дружинами генералів.

Довести те, що вона була шпигункою, було не важко, каже Грозєв, адже вона мала особливий номер паспорта, який мають й інші російські шпигуни. Однак невдовзі вона зникла з Італії, повернувшись до Росії.

Виявити її справжню особистість допомогла її кішка Луїла — про її любов до неї розслідувачі дізналися від її італійських друзів.

«Тож я подумав, що якщо є одна річ, яку б ця жінка забрала б із собою зі свого фейкового життя у своє справжнє життя, була б її кішка Луїза», — розповідає Грозєв.

Оскільки для виїзду за кордон тварина повинна була мати мікрочіп з унікальним номером, журналісти порівняли номер Луїзи з тими, які мали коти, яких ввозили до росії. З’ясувалося, що в росії тварина з таким номером зареєстрована у ветеринарній клініці. Завдяки цьому вийшли й на її власницю — Ольгу Колобову, яка поширила у своїх соцмережах фото з кішкою Луїзою.