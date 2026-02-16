Апеляція ВАКС переглянула арешти у справі Тимошенко

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду частково змінила рішення щодо арешту активів у справі лідерки партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко. Суд зняв арешт із частини майна, що належить її чоловікові, водночас наклав арешт на вкладний рахунок депутатки. Про це повідомив Центр протидії корупції.

Як зазначили в ЦПК, Апеляційна палата ВАКС розглядала скарги захисту Тимошенко та прокурора Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Під час засідання Тимошенко знову заявила, що не порушувала закон, не передавала і не отримувала коштів, а зберігала гроші готівкою з міркувань безпеки через обстріли.

Прокурор САП наполягав на відмові в задоволенні апеляції захисту та просив накласти арешт на три рахунки Тимошенко в Ощадбанк. У підсумку суд скасував арешт із частини майна, зокрема з 6,3 тис. доларів, вилучених під час обшуку, половини автівок, що належать чоловіку Тимошенко (Toyota Land Cruiser, Audi A8 та ГАЗ), а також двох гаражів у Дніпрі.

Водночас суд ухвалив накласти арешт на вкладний рахунок Тимошенко в Ощадбанку. За інформацією прокурора САП, станом на 2 січня 2026 року на ньому зберігалося 316 324 грн.

Нагадаємо, 14 січня Національне антикорупційне бюро України і САП повідомили Тимошенко про підозру у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам. За версією слідства, після викриття у грудні 2025 року фактів отримання хабарів за ухвалення парламентських рішень підозрювана ініціювала переговори щодо створення системного механізму неправомірної вигоди в обмін на лояльне голосування.

Тимошенко звинувачення відкидає та називає справу політично вмотивованою. 16 січня ВАКС визначив для неї запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 33 млн грн і поклав процесуальні обов’язки. 21 січня суд не став арештовувати кошти на її рахунках, але арештував майно, вилучене під час обшуків, а також активи її чоловіка. 23 січня за Тимошенко внесли заставу.