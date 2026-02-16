﻿
Надзвичайні події

На Львівщині чоловік застрелив двох дітей 13 та 15 років і вчинив самогубство

У селі Станіславчик Золочівського району Львівської області сталася трагедія: житель регіону застрелив двох своїх дітей та наклав на себе руки. Загиблі — двоє дітей віком 13 і 15 років та їхній батько.

Дружина загиблого, яка на момент події перебувала за кордоном, вже повернулася в Україну та дає свідчення слідчим.

Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції України у Львівській області.

За попередніми даними, чоловік використав мисливську рушницю, яка була офіційно зареєстрована. Родина не перебувала на обліку в соціальних службах.

Поліція проводить допити рідних, друзів і знайомих родини, щоб з’ясувати обставини та можливі мотиви трагедії. Призначено експертизи для встановлення наявності алкоголю чи інших речовин у крові загиблого.

Місцеві мешканці зазначають, що родина не виявляла ознак конфліктів або насильства. На місці події працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти та експерти. Досудове розслідування триває за статтями Кримінального кодексу України про умисне вбивство та самогубство.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

поліціясуїцидсамогубствовбивствоСтаніславчик
