Американська сторона пропонують Україні гарантії безпеки на 15 років, ми хочемо більше 20, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що наразі США пропонують Україні гарантії безпеки на 15 років, але Україна прагне більш тривалого терміну — понад 20 років. Про це він заявив під час спілкування з журналістами на Мюнхенській безпековій конференції.

“Ми сьогодні зустрічалися з сенаторами. Ми дуже хочемо збільшити гарантії безпеки щодо років, щоб вони були більш дієвими для інвесторів. Зараз була зустріч з інвесторами, з бізнесом, і для них потрібні гарантії, які би були довше, ніж 5, 10 років тощо. Сьогодні у нас є пропозиція від американської сторони на 15 років. Ми хочемо мати 20 років плюс – 30, 50”, – сказав президент.

Він також уточнив, що остаточне рішення про термін гарантій ухвалюватимуть керівництво США та Конгрес.

 Автор: Сергій Ваха

СШАВолодимир ЗеленськийМюнхенська конференція з безпекигарантії безпеки для України
