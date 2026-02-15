﻿
Програма SAFE: Канада приєдналася до програми переозброєння Євросоюзу

Канада офіційно долучилася до програми “Дії в інтересах безпеки Європи” (Security Action for Europe, SAFE), що дає змогу отримувати від ЄС дешеві кредити на впровадження спільних оборонних закупівель. Про це пише CBC News із посиланням на слова міністра оборони Канади Девіда Макгінті.

“Ця угода зміцнює нашу спільну безпеку, сприяє розвитку важливих оборонних спроможностей й дає канадській промисловості доступ до європейського оборонного ринку, одночасно сприяючи безпеці України та Європи”, - сказав Макгінті.

Канада та ЄС улітку уклали нове оборонне партнерство, суттєво поглибивши оборонні відносини. Це партнерство передбачало приєднання Канади до програми SAFE та механізму ReArm Europe, однак досі дата офіційного долучення до них Канади залишалася невідомою.

Як повідомляв ForUA, програма ReArm Europe передбачає збільшення оборонних видатків ЄС на 800 млрд євро протягом найближчих років.

