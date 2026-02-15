Зміна влади в Ірані могла б стати «найкращим розвитком подій», – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що потенційна зміна влади в Ірані могла б стати "найкращим розвитком подій". Про це він сказав у коментарі журналістам, повідомляє Reuters.

Відповідаючи на запитання, чи прагне він зміни режиму в Тегерані, американський лідер зазначив, що "здається, це було б найкраще, що могло б статися", однак не уточнив, кого саме бачить при владі в Ірані, додавши лише, що "такі люди є".

Трамп також різко розкритикував іранське керівництво. За його словами, протягом десятиліть Тегеран лише веде перемовини, тоді як конфлікти призвели до значних втрат.

Водночас глава Білого дому повідомив, що Пентагон направив до регіону другий авіаносець. За його словами, "найближчим часом на Близькому Сході з’явиться величезна сила". На запитання, навіщо це потрібно, Трамп відповів: "На випадок, якщо ми не домовимося. Якщо він нам знадобиться — він буде готовий".

У США наполягають, щоб потенційна ядерна угода з Іраном охоплювала не лише обмеження ядерної програми, а й питання балістичних ракет, підтримки збройних угруповань у регіоні та дотримання прав іранського народу. Тегеран заявив про готовність обговорювати ядерні обмеження в обмін на зняття санкцій, але відкинув можливість включення до переговорів ракетної програми.

Трамп також пригрозив ударами по Ірану в разі провалу переговорів. За його словами, якщо військова операція відбудеться, її мета не обмежуватиметься лише знищенням окремих об’єктів.

Один із американських чиновників на умовах анонімності повідомив, що авіаносцю знадобиться щонайменше тиждень, аби прибути до регіону. Водночас у ВМС США раніше попереджали, що тривале перебування авіаносців у морі може негативно впливати на моральний стан екіпажу.

За інформацією Reuters, адміністрація розглядала можливість відправлення авіаносця "Буш", однак той проходив сертифікацію, і його передислокація зайняла б понад місяць. Натомість авіаносець "Форд", оснащений ядерним реактором, здатний нести понад 75 літаків, зокрема винищувачі F/A-18 Super Hornet та літаки дальнього радіолокаційного виявлення E-2 Hawkeye.

Раніше ForUA повідомляв, що американські військові розробляють можливі сценарії тривалих операцій проти Ірану у разі відповідного наказу президента Дональда Трампа, повідомляє Reuters з посиланням на двох американських чиновників.