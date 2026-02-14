Негода паралізувала електропостачання в Поморському воєводстві Польщі

У Поморському регіоні в суботу, 14 лютого, сталася масштабна аварія в системі електропостачання. Перебої зі світлом торкнулися близько 3,4 тисячі споживачів, а також 126 трансформаторних станцій.

Про це повідомляє Polsat News. За інформацією оператора електромереж Energa, причиною аварії могли стати несприятливі погодні умови.

Журналісти зазначають, що до пошкоджень енергомереж призвели інтенсивні снігопади. У суботу вранці на півдні Польщі діяли попередження першого рівня про сильний сніг, а для окремих регіонів також було оголошено застереження щодо обледеніння.