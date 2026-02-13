Канцлер ФРН стверджує, що Росія поки не демонструє готовности до миру

Війна Росії проти України може завершитися лише тоді, коли Росія буде економічно та, ймовірно, військово виснажена. Наразі Москва не готова до серйозних переговорів. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час відкриття Мюнхенської безпекової конференції, повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Моє особисте припущення, що ця війна закінчиться тільки тоді, коли Росія буде принаймні економічно, а можливо, і військово виснажена. Ми наближаємося до цього моменту, але все ще лише наближаємося», – сказав він.

За словами Мерца, Росія поки не демонструє готовности до змістовних переговорів і має відмовитися від війни проти України. «Ми маємо зробити все необхідне, щоб вони більше не бачили переваг у продовженні цієї війни», – наголосив канцлер.

Він підкреслив, що Німеччина підтримує Україну в її відважному опорі російському імперіалізму — дипломатично, політично, економічно та військово.

«Протягом року Німеччина та Європа взяли на себе найважливішу провідну роль. Ми завдали Москві небачених втрат і збитків», – заявив Мерц.

Канцлер назвав «жахливим» той факт, що війна триває вже довше, ніж Друга світова війна. За його словами, США, Європа та Україна мають і надалі спільно діяти, використовуючи військові, економічні, політичні та дипломатичні інструменти, щоб зупинити Росію.

«Якщо є сенс говорити, ми готові до діалогу. Але росіяни мають визнати, що справді готові обговорювати припинення вогню, а потім і мирний план», – зазначив він.

Мерц також звернув увагу на розвиток у Мюнхені кластера оборонних технологічних компаній, які розробляють інноваційні рішення, зокрема у тісній співпраці з Україною.