Середня зарплата значно зросла: де українці отримують найбільше

Середня зарплата в Україні у лютому 2026 року становить 27 500 грн, що на 17% більше, ніж у лютому 2025 року (23 500 грн). Зростання зарплат у країні є неоднорідним і залежить від віддаленості регіонів від фронту та рівня інфраструктури. Так, у Києві середня зарплата за рік зросла на 18%, а у Херсоні — лише на 5%.
Обласні центри з найвищими зарплатами
Львів — 30 000 грн (25 000 грн у лютому 2025 року)
Ужгород — 27 500 грн (23 700 грн)
Чернівці — 26 000 грн (22 500 грн)
Рівне — 25 000 грн (20 500 грн)
Міста з найнижчими зарплатами
Черкаси — 24 300 грн (20 000 грн)
Полтава — 23 000 грн (20 000 грн)
Житомир — 22 500 грн (19 500 грн)
Запоріжжя — 22 500 грн (19 500 грн)
Миколаїв — 21 900 грн (20 000 грн)
Чернігів — 21 500 грн (18 500 грн)
Кривий Ріг — 20 800 грн (18 000 грн)
Херсон — 20 500 грн (20 000 грн)
Суми — 20 000 грн (17 500 грн)
Професії з найбільшим зростанням зарплат
Маркувальники — +145%, до 24 500 грн
HTML-верстальники — +86%, до 40 000 грн
Керівники відділів постачання — +85%, до 74 000 грн
Javascript-програмісти — +75%, до 65 000 грн
Як зазначають експерти, навіть у умовах повномасштабної війни зарплати в деяких сферах значно зросли, тоді як у регіонах, близьких до фронту, рівень доходів залишається низьким.
Як повідомляло раніше ForUa, інфляція знову б’є рекорди: що подорожчало найбільше.
Автор: Тетяна Андрійко