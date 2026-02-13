Середня зарплата значно зросла: де українці отримують найбільше

Середня зарплата в Україні у лютому 2026 року становить 27 500 грн, що на 17% більше, ніж у лютому 2025 року (23 500 грн). Зростання зарплат у країні є неоднорідним і залежить від віддаленості регіонів від фронту та рівня інфраструктури. Так, у Києві середня зарплата за рік зросла на 18%, а у Херсоні — лише на 5%.

Обласні центри з найвищими зарплатами

Львів — 30 000 грн (25 000 грн у лютому 2025 року)

Ужгород — 27 500 грн (23 700 грн)

Чернівці — 26 000 грн (22 500 грн)

Рівне — 25 000 грн (20 500 грн)

Міста з найнижчими зарплатами

Черкаси — 24 300 грн (20 000 грн)

Полтава — 23 000 грн (20 000 грн)

Житомир — 22 500 грн (19 500 грн)

Запоріжжя — 22 500 грн (19 500 грн)

Миколаїв — 21 900 грн (20 000 грн)

Чернігів — 21 500 грн (18 500 грн)

Кривий Ріг — 20 800 грн (18 000 грн)

Херсон — 20 500 грн (20 000 грн)

Суми — 20 000 грн (17 500 грн)

Професії з найбільшим зростанням зарплат

Маркувальники — +145%, до 24 500 грн

HTML-верстальники — +86%, до 40 000 грн

Керівники відділів постачання — +85%, до 74 000 грн

Javascript-програмісти — +75%, до 65 000 грн

Як зазначають експерти, навіть у умовах повномасштабної війни зарплати в деяких сферах значно зросли, тоді як у регіонах, близьких до фронту, рівень доходів залишається низьким.

