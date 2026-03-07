Москва ділиться розвідданими з Тегераном про американські кораблі та авіацію - CNN

Росія надає Ірану розвідувальну інформацію про розташування і пересування американських військових, кораблів та авіації.

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела, ознайомлені з даними американської розвідки.

За словами одного зі співрозмовників телеканалу, значна частина переданої інформації складається із супутникових знімків. При цьому поки що невідомо, яку саме вигоду отримує Росія від Ірану в обмін на таку допомогу.

Також незрозуміло, чи пов’язані останні іранські атаки з розвідданими, отриманими від РФ. Про сам факт передачі інформації раніше повідомляла газета The Washington Post.

Останніми днями іранські безпілотники завдали ударів по місцях розташування американських військових, зокрема у Кувейт. Унаслідок цих атак загинули шестеро солдатів США.

Водночас, за даними трьох джерел, американська розвідка також фіксує можливу підготовку Китаю до надання допомоги Ірану. Йдеться про фінансову підтримку, а також постачання запчастин і компонентів для ракет.

Китай значною мірою залежить від іранської нафти і, як повідомляється, тисне на Тегеран, щоб Іран не перешкоджав судноплавству в Ормузькій протоці.

“Китай проявляє велику обережність у своїй підтримці. Він хоче, щоб війна завершилася, тому що вона загрожує його енергозабезпеченню”, — зазначило одне з джерел.

Коментуючи інформацію про можливий обмін розвідданими, міністр оборони США Піт Гегсет в ефірі програми 60 Minutes заявив, що Сполучені Штати відстежують усі подібні процеси.

“Американський народ може бути впевнений, що їхній головнокомандувач прекрасно знає, хто з ким розмовляє. І всьому, що не повинно відбуватися, чи то публічно, чи неофіційно, приділяється рішуча увага”, — сказав він.

Водночас цього тижня Гегсет заявляв журналістам, що Росія та Китай “насправді не є фактором” у війні з Іраном.

Співпраця між Росією та Іраном у сфері ракетних і безпілотних технологій триває щонайменше три роки. Іран постачає Росії дрони “шахед” та балістичні ракети малої дальності для ударів по Україні, а також допомагає з будівництвом заводу з виробництва безпілотників іранської розробки.

Натомість Іран розраховує на підтримку Росії у розвитку своєї ядерної програми.

Після початку американсько-ізраїльських ударів 28 лютого російський диктатор Владімір Путін вперше провів телефонну розмову з президентом Ірану Масуд Пезешкіан.