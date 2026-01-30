Україна закликає розширити обмеження проти рупорів воєнної пропаганди РФ

Україна привітала рішення Європейського союзу запровадити санкції проти російських пропагандистів за їхню роль у поширенні воєнної риторики та закликала до розширення обмежень. Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий.

За його словами, Київ рішуче підтримує обмеження проти медійних осіб, зокрема телеведучих, які, на думку української сторони, є співучасниками злочинів РФ через системну підтримку війни в інформаційному просторі.

Як повідомлялося, 29 січня ЄС запровадив санкції проти шістьох осіб: журналістів Дмітрія Губернієва, Павла Зарубіна, Романа Чумакова, телеведучих Катєріни Андрєєвої та Марії Сіттель, а також артиста балету Сєргєя Полуніна.

Тихий наголосив, що російська пропаганда роками формувала ворожу антиукраїнську риторику, спрямовану на мобілізацію населення РФ до війни. Він зазначив, що подібні дії можуть підпадати під визначення прямого та публічного підбурювання до геноциду відповідно до міжнародного права.

У МЗС закликали інші країни підтримати рішення ЄС і запровадити подібні обмеження у своїх юрисдикціях, зокрема в державах G7. Також українська сторона виступає за блокування каналів поширення російської пропаганди та подальше розширення санкційних списків.