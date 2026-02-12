Президент Володимир Зеленський зробив важливе доручення для міністра оборони Михайла Федорова під час засідання у форматі "Рамштайн" щодо необхідності прискорення надходження пакетів міжнародної допомоги для посилення протиповітряної оборони України. Про це заявив Зеленський у Telegram.

Глава держави зазначив, що після російської масованої атаки із застосуванням 24 балістичних ракет, крилатої ракети та понад 200 дронів — головне доручення міністру, який зараз перебуває із європейцями та іншими партнерами на "Рамштайні", — прискорити процес отримання пакетів допомоги для ППО.

Він наголосив, що міністр оборони разом із партнерами має забезпечити оперативні рішення щодо посилення захисту неба, адже це питання безпеки не лише України, а й усієї Європи.

"Зараз у Києві, в Одесі, в Дніпрі, в області, також у деяких інших наших регіонах триває відновлення після російського удару. Черговий масований удар по енергетиці — знов було багато балістики. Саме проти енергетичних обʼєктів більшість з усіх цих російських засобів: було 24 балістичні ракети в ніч на сьогодні, ще одна крилата ракета, також більш ніж 200 дронів. Значну частину вдалося збити", — додав він.

12 лютого у Брюсселі заплановане засідання Контактної групи з допомоги Україні у форматі "Рамштайн". У його роботі візьме участь міністр оборони України Михайло Федоров.

Як повідомляв ForUA, Велика Британія відправить в Україну ще зброї на 540 млн фунтів стерлінгів. Зокрема, 150 млн фунтів витратять на купівлю перехоплювачів, вироблених у США, вперше використовуючи схему фінансування НАТО. Прибувши у Брюссель, міністр оборони Британії Джон Гілі заявив, що Лондон виділяє Україні додаткові пів мільярда фунтів стерлінгів саме на термінове посилення системи ППО.