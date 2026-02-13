В Україні готують масштабне оновлення правил мобілізації: що відомо

Мобілізаційні процедури в Україні можуть зазнати серйозного перегляду вже найближчим часом. У Верховній Раді анонсували розробку комплексного підходу, який має одночасно зняти напругу в суспільстві та посилити відповідальність для тих, хто уникає військової служби.
Ключові цілі реформи
Як повідомив член профільного комітету ВРУ Федір Веніславський, нові законодавчі ініціативи переслідують дві основні мети:
-
Мінімізація конфліктів: Робота ТЦК має бути організована так, щоб не виникало звинувачень у порушенні прав людини. Це також допоможе перекрити канали для російських інформаційно-психологічних операцій (ІПСО), які використовують скандальні відео для розхитування ситуації.
-
Посилення відповідальності: Держава планує ускладнити життя тим, хто ігнорує повістки та не з’являється до центрів комплектування.
Порівняння з боргами по аліментах
Парламентарі звертають увагу на певний законодавчий парадокс. Наразі обмеження для неплатників аліментів у деяких аспектах є жорсткішими, ніж для ухилянтів від призову.
"Життя громадян, які не виконують свій конституційний обов’язок, не повинно бути простішим, ніж життя тих, хто ухиляється від сплати аліментів", — наголосив Веніславський.
Коли чекати на зміни
Наразі Міністерство оборони України готує пакет конкретних пропозицій. Алгоритм дій наступний:
-
Представлення ініціатив профільному комітету ВРУ.
-
Проведення широких обговорень.
-
Запровадження нових норм, що збалансують права громадян та оборонні потреби держави.
Детальний перелік обмежень та нових правил обіцяють оприлюднити одразу після того, як вони пройдуть розгляд у парламентському комітеті.Автор: Галина Роюк