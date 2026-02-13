В Україні готують масштабне оновлення правил мобілізації: що відомо

Мобілізаційні процедури в Україні можуть зазнати серйозного перегляду вже найближчим часом. У Верховній Раді анонсували розробку комплексного підходу, який має одночасно зняти напругу в суспільстві та посилити відповідальність для тих, хто уникає військової служби.

Ключові цілі реформи

Як повідомив член профільного комітету ВРУ Федір Веніславський, нові законодавчі ініціативи переслідують дві основні мети:

Мінімізація конфліктів: Робота ТЦК має бути організована так, щоб не виникало звинувачень у порушенні прав людини. Це також допоможе перекрити канали для російських інформаційно-психологічних операцій (ІПСО), які використовують скандальні відео для розхитування ситуації. Посилення відповідальності: Держава планує ускладнити життя тим, хто ігнорує повістки та не з’являється до центрів комплектування.

Порівняння з боргами по аліментах

Парламентарі звертають увагу на певний законодавчий парадокс. Наразі обмеження для неплатників аліментів у деяких аспектах є жорсткішими, ніж для ухилянтів від призову.

"Життя громадян, які не виконують свій конституційний обов’язок, не повинно бути простішим, ніж життя тих, хто ухиляється від сплати аліментів", — наголосив Веніславський.

Коли чекати на зміни

Наразі Міністерство оборони України готує пакет конкретних пропозицій. Алгоритм дій наступний:

Представлення ініціатив профільному комітету ВРУ.

Проведення широких обговорень.

Запровадження нових норм, що збалансують права громадян та оборонні потреби держави.

Детальний перелік обмежень та нових правил обіцяють оприлюднити одразу після того, як вони пройдуть розгляд у парламентському комітеті.