Вибори в особливий період: ЦВК підрахувала реальну кількість виборців в Україні

У Державному реєстрі виборців України наразі офіційно зафіксовано 34 167 345 осіб. Про це повідомив перший заступник голови Центральної виборчої комісії (ЦВК) Сергій Дубовик під час засідання робочої групи з підготовки законодавчих змін щодо проведення виборів у особливий період.

Основні показники та демографічні аномалії

За словами Дубовика, значна частина громадян наразі має невизначений статус щодо місця проживання:

1 457 770 виборців не мають зареєстрованої виборчої адреси (фактичного місця проживання).

На тимчасово окупованих територіях (ТОТ) спостерігаються статистичні аномалії через неможливість фіксації смертності. Зокрема, у реєстрах значаться: 42 тисячі виборців віком понад 100 років. Більше 1000 осіб , чий вік перевищує 115 років.



Механізм голосування для ВПО

Для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) планують спростити процедуру участі у виборах. Дубовик пояснив, що громадянам не обов’язково змінювати постійну виборчу адресу — достатньо буде подати заяву про тимчасову зміну місця голосування.

Цей механізм уже погоджений профільною підгрупою. Наразі ЦВК спільно з Мінцифри працює над налагодженням протоколів інформаційного обміну, щоб забезпечити належне інформування виборців.

Реакція на чутки про дату виборів

Варто зазначити, що нещодавня публікація видання Financial Times про можливе оголошення дати виборів (нібито 24 лютого 2026 року) викликала широке обговорення. Однак президент Володимир Зеленський та представники Офісу Президента вже спростували цю інформацію.

Глава держави наголосив, що питання виборів може розглядатися лише після отримання безпекових гарантій та припинення вогню, а 24 лютого є символічною датою пам'яті, яку недоречно використовувати для політичних оголошень.