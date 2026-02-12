Правоохоронці зупинили схему із заволодіння столичною землею на понад 80 млн грн

Антикорупційні органи завершили досудове розслідування у справі злочинної організації, яку, за даними слідства, очолював колишній депутат Київської міської ради. Правоохоронцям вдалося запобігти заволодінню шістьма земельними ділянками у столиці загальною вартістю 81,3 млн грн, повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Прокурор САП ухвалив рішення про завершення розслідування. Наразі детективи НАБУ за дорученням прокурора відкрили матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.

За інформацією слідства, до складу організації входили 10 осіб. Серед них — керівник, колишній депутат Київради, заступник голови Київської міської державної адміністрації, голова та член постійної комісії Київради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин, які є чинними депутатами, двоє заступників директорів комунальних підприємств, а також ще четверо осіб.

Імен підозрюваних у САП офіційно не називають. Водночас за обставинами справи, йдеться, зокрема, про колишнього заступника голови КМДА Олександра Спасибка та його бізнес-партнера Романа Блюміна, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Слідство встановило, що для реалізації схеми учасники заздалегідь підшукували земельні ділянки та оформлювали на підконтрольних осіб право власності на об’єкти нерухомости, нібито збудовані на цих землях. Після цього до міськради подавали заяви про надання права власности на ділянки для обслуговування цих споруд. Такий механізм дозволяв уникати земельних торгів і спрощував отримання цінних ділянок.

За даними правоохоронців, керівник організації координував процеси ухвалення рішень як у Київраді, так і в КМДА. Для цього він облаштував спеціальний офіс, де проводили зустрічі з посадовцями різних рівнів та впливовими особами.

Депутати Київради та посадовці міської адміністрації, частина з яких входила до організації, забезпечували ухвалення необхідних рішень щодо надання прав на землю. За це вони, за версією слідства, отримували неправомірну вигоду грошима та нерухомістю. Для конспірації учасники використовували спеціальні мобільні термінали, псевдоніми та інші заходи.

Окрім спроб заволодіння землею, правоохоронці зафіксували епізод, у якому через штучно створені перешкоди намагалися змусити приватне підприємство припинити законну торговельну діяльність і передати в оренду приміщення в одному з районів Києва. Метою було подальше заволодіння земельною ділянкою цього підприємства для забудови.

Також задокументовано спробу передати 100 тис доларів хабаря депутатці Київради за сприяння діяльності організації.