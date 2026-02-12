Українські АЕС відновили понад 90% потужности після російської атаки

Українські атомні електростанції відновили більше ніж 90% своєї потужности після російської атаки 7 лютого. Про це на брифінгу в Медіацентрі Україна повідомив голова Держатомрегулювання Олег Коріков, передає «Укрінформ».

За його словами, після удару по електропідстанціях триває відновлення енергопотужности, і наразі АЕС працюють стабільно. Радіаційна обстановка на майданчиках станцій перебуває у межах норми.

На всіх атомних станціях, включно з Чорнобильською АЕС, продовжують працювати моніторингові місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

Нагадаємо, 7 лютого російські війська завдали масованого удару по Україні за допомогою ракет і дронів. Тоді під обстріл потрапили високовольтні підстанції та повітряні лінії 750 кВ і 330 кВ, що є основою енергомережі, а також Бурштинська та Добротвірська ТЕС. Персонал розвантажив блоки АЕС для безпеки.

Станом на 9 лютого блоки українських АЕС ще не працювали на повну потужність, проте нині відновлення завершено на понад 90%.