Засідання Верховної Ради не відбулося через масове отруєння депутатів

Засідання Верховної Ради 12 лютого не відбулося через відсутність кворуму. Частина народних депутатів повідомила про погане самопочуття, ймовірно через отруєння. Про це в коментарі Суспільному розповів народний депутат від Чернігівщини Сергій Гривко.

За його словами, він також відчув симптоми отруєння та припускає, що причиною могла стати їдальня Верховної Ради.

«Я також отруївся: сильна слабкість, зневоднення, біль у м’язах, підвищена температура та загальна важкість. Якщо стан погіршиться — звернуся до лікарні. Попри це, я приїхав на засідання», — зазначив Гривко.

Нардеп повідомив, що до сесійної зали прийшло трохи більше ніж 200 парламентарів, однак цього виявилося недостатньо для кворуму.

За його словами, питання, заплановані до розгляду, були важливими, але не критичними, тому їх планують опрацювати наступного тижня.

Наразі щодо можливого отруєння народних депутатів триває перевірка.