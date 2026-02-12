﻿
Свiт

США дозволили операції з нафтою Венесуели: частину вже купив Китай

США дозволили операції з нафтою Венесуели: частину вже купив Китай

Міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що Китай придбав частину сирої нафти з Венесуели, яку раніше вилучив американський уряд.

Про це він повідомив журналістам під час пресконференції у Каракасі, передає Bloomberg.

«Китай уже купив частину сирої нафти, яку продав уряд США», — зазначив Райт, не уточнивши обсягів поставок.

Він додав, що «легітимні китайські угоди за законних умов ведення бізнесу були б прийнятними», коментуючи можливу співпрацю з китайськими нафтопереробними підприємствами.

За словами міністра, так званий «нафтовий карантин» щодо Венесуели фактично завершився.

Раніше, 6 січня, президент США Дональд Трамп заявив, що тимчасова влада Венесуели передасть Сполученим Штатам від 30 до 50 мільйонів барелів нафти для продажу за ринковою ціною. Він також повідомив про намір залучити американські компанії до інвестування щонайменше 100 мільярдів доларів у відбудову венесуельської нафтової галузі.

10 січня міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив, що Вашингтон може частково зняти санкції для полегшення продажу венесуельської нафти.

29 січня Міністерство фінансів США видало ліцензію, яка дозволяє американським компаніям видобувати, купувати, продавати, експортувати та переробляти венесуельську нафту. Водночас документ забороняє купівлю нафти компаніям з Росії, Ірану, Північної Кореї та Куби.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

СШАКитайнафтаВенесуела
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

День святого Валентина так і не прижився в Україні – опитування
Рейтинги 12.02.2026 11:51:12
День святого Валентина так і не прижився в Україні – опитування
Читати
Командир 225 ОШП Олег Ширяєв в інтерв’ю WSJ: Треба зосередитись на ураженні російських операторів дронів і КП
Війна 12.02.2026 11:41:30
Командир 225 ОШП Олег Ширяєв в інтерв’ю WSJ: Треба зосередитись на ураженні російських операторів дронів і КП
Читати
Україна підвищує ціну війни для Москви: втрати знову перевищують поповнення
Головне 12.02.2026 11:11:37
Україна підвищує ціну війни для Москви: втрати знову перевищують поповнення
Читати

Популярнi статтi