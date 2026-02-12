США дозволили операції з нафтою Венесуели: частину вже купив Китай

Міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що Китай придбав частину сирої нафти з Венесуели, яку раніше вилучив американський уряд.

Про це він повідомив журналістам під час пресконференції у Каракасі, передає Bloomberg.

«Китай уже купив частину сирої нафти, яку продав уряд США», — зазначив Райт, не уточнивши обсягів поставок.

Він додав, що «легітимні китайські угоди за законних умов ведення бізнесу були б прийнятними», коментуючи можливу співпрацю з китайськими нафтопереробними підприємствами.

За словами міністра, так званий «нафтовий карантин» щодо Венесуели фактично завершився.

Раніше, 6 січня, президент США Дональд Трамп заявив, що тимчасова влада Венесуели передасть Сполученим Штатам від 30 до 50 мільйонів барелів нафти для продажу за ринковою ціною. Він також повідомив про намір залучити американські компанії до інвестування щонайменше 100 мільярдів доларів у відбудову венесуельської нафтової галузі.

10 січня міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив, що Вашингтон може частково зняти санкції для полегшення продажу венесуельської нафти.

29 січня Міністерство фінансів США видало ліцензію, яка дозволяє американським компаніям видобувати, купувати, продавати, експортувати та переробляти венесуельську нафту. Водночас документ забороняє купівлю нафти компаніям з Росії, Ірану, Північної Кореї та Куби.