Гарантії безпеки стають реальністю: Зеленський ввів у дію ключове рішення РНБО

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, який закладає юридичний фундамент для формування системи довгострокових безпекових зобов'язань з боку міжнародних партнерів.

Основні положення указу

12 лютого глава держави підписав указ №111/2026, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 30 січня 2026 року "Про гарантії безпеки для України". Документ уже опубліковано на офіційному сайті Президента.

Згідно з текстом указу:

Рішення прийнято на основі статті 107 Конституції України .

Контроль за виконанням покладено на секретаря РНБО Рустема Умєрова.

Що це означає для України?

Це рішення є стратегічним кроком у межах мирного процесу та зміцнення обороноздатності країни. Введення в дію рішення РНБО дозволяє:

Розробку проєктів договорів: Українські дипломати та профільні відомства отримують офіційні повноваження для підготовки конкретних текстів угод про безпеку. Партнерство з США та Європою: Пріоритетом є залучення ключових союзників до створення "парасольки безпеки", яка діятиме до моменту вступу України в НАТО. Посилення переговорних позицій: Чітко визначені гарантії безпеки стають одним із ключових пунктів у будь-яких майбутніх мирних домовленостях.

Цей крок фактично переводить питання міжнародних гарантій з площини політичних декларацій у площу конкретних юридичних зобов'язань.