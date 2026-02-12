Великобританія надає Україні додаткові півмільярда на термінову ПВО

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі оголосив про виділення додаткових півмільярда фунтів стерлінгів ($681,4 млн.) на посилення протиповітряної оборони України.

"Сьогодні в другій половині дня я підтверджу, що Велика Британія надає Україні додаткові півмільярда фунтів стерлінгів на термінову протиповітряну оборону. Таким чином Велика Британія виступає силою добра у світі, будуючи нову угоду про європейську безпеку в рамках НАТО", - сказав він.



Гіллі пишається лідерством та відданістю Великобританії союзникам, повідомляє "Інтерфакс-Україна".



"Ми будемо підтримувати вас. Ми будемо захищати вас. Ми будемо боротися разом з вами в цій новій ері загроз і жорсткої сили", - заявив міністр.



Великобританія відіграватиме центральну роль у місії НАТО з безпеки в Арктиці, спрямованій на зміцнення безпеки в регіоні.

Фото: dia.dp.gov.ua.