Парадокс віку: медики назвали найважче десятиліття в житті людини

Науковці вважають, що найбільш виснажливий період у житті людини припадає на вік від 40 до 50 років. Саме в цей час біологічні зміни в організмі збігаються з піковим життєвим і психологічним навантаженням, що призводить до відчуття хронічної втоми, повідомляє Daily Mail.

Професорка анатомії з Університету Бристоля Мішель Спір пояснює цей стан як «невідповідність між біологією та навантаженням». За її словами, організм у середньому віці все ще здатний виробляти енергію, але робить це менш ефективно, тоді як вимоги до неї часто досягають максимуму.

У 20 років тіло швидше відновлюється: м’язи й клітинні енергетичні системи працюють ефективніше, а стрес і нестача сну мають менші наслідки. Після 40 років м’язова маса поступово зменшується, мітохондрії виробляють енергію з більшими втратами, а навіть повсякденні дії потребують більше ресурсів.

Додатковим фактором виснаження стає погіршення сну. З віком глибокий відновлювальний сон стає менш стабільним, а гормональні зміни й підвищений рівень стресу роблять нічний відпочинок поверхневим і переривчастим.

Водночас середній вік є періодом максимального ментального навантаження — через керівні ролі, відповідальність і багатозадачність, які виснажують енергію не менше, ніж фізична праця.

Експертка наголошує, що рівень втоми у людей одного віку може суттєво різнитися. Водночас після 60 років енергія часто стабілізується або навіть зростає завдяки зниженню стресу, регулярнішому сну та правильному догляду за собою.

За словами Спір, головне — не намагатися повернути енергію 20-річного віку, а підтримувати відновлення організму через режим сну, силові вправи, управління стресом і повноцінне харчування.

