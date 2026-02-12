﻿
Суспiльство

Погода 12 лютого: дощ і мокрий сніг, до +9°

На заході буде хмарно з проясненнями. У більшості регіонів удень без опадів, однак у Рівному, Луцьку та Львові можливі невеликі дощі та мокрий сніг. Вітер південний, 7–12 м/с. Температура повітря коливатиметься в межах +2-8 градусів.

На півночі країни очікується хмарна погода з проясненнями, місцями невеликий дощ та мокрий сніг. Вітер південний, 7–12 м/с. Температура повітря — +1-4 градуси.

У центральних областях буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південний, 7–12 м/с. Стовпчики термометрів  піднімуться до +2-6 градусів.

На сході також збережеться хмарна погода з проясненнями, без опадів. Вітер південний, 7–12 м/с. Температура становитиме -1…-4 градуси.

На півдні країни прогнозують хмарну погоду з проясненнями, без опадів. Вітер південний, 7–12 м/с. Температура повітря +5-9 градусів.

У Києві та області очікується хмарна погода з проясненнями. Вдень місцями пройде невеликий дощ та мокрий сніг. Вітер - південний, 7–12 м/с. Температура повітря +1-3 градуси.

Як повідомляло раніше ForUa, стало відомо, коли в Украіні почнеться справжня весна.

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

потеплінняпогода в Україніпогода 12 лютогомокрий сніг
