Полiтика

Окупанти шукають воду на ТОТ Донеччини: нібито знайдено 14 родовищ

Російські загарбники заявили про нібито виявлення запасів води на 14 родовищах тимчасово окупованої частини Донецької області. Про це повідомляють окупаційні медіа з посиланням на голову російського Мінприроди Алєксандра Козлова.

За його словами, минулого року у так званій «ДНР» завершили трирічну переоцінку підземних вод. Російські фахівці нібито підтвердили наявність запасів на 14 родовищах. Попередні згадки про пошук альтернативних джерел води на територіях Донеччини з’являлися ще у грудні 2025 року.

Згідно з планами окупантів, нові водозабори призначені для невеликих населених пунктів. Для великих міст — Донецьк, Макіївка, Горлівка, Єнакієве — Росія розраховує використати ресурси водогону «Дон – Донбас».

Раніше, у листопаді 2025 року, на тимчасово окупованих територіях Донеччини росіяни розгорнули десять бурових установок, використовуючи архівні дані радянських гідрогеологічних розвідок для пошуку альтернативних джерел води.

Експерти попереджають, що навіть після нібито виявлення родовищ проблеми з водопостачанням на окупованих територіях залишаються критичними, а розширення водогону «Дон – Донбас» не забезпечує повного покриття потреб великих міст.

 Автор: Богдан Моримух

