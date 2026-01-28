Польща спростувала чутки про перепродаж генераторів і попередила про пропаганду РФ

Міністерство внутрішніх справ Польщі заявило, що інформація про нібито продаж в інтернеті генераторів, переданих Україні як допомога, є російською дезінформацією. Про це відомство повідомило у соцмережі X.

У міністерстві закликали не довіряти дописам зі скриншотами оголошень, у яких стверджується, що «польські генератори з допомоги ЄС продаються», наголосивши, що подібні повідомлення є «хрестоматійною російською операцією з дезінформації».

У МВС Польщі підкреслили, що країна справді передає Україні генератори та обігрівачі, аби цивільне населення, яке страждає від російських атак, мало доступ до електроенергії та тепла. Водночас здійснюється контроль за доставкою обладнання до кінцевих користувачів і його використанням. У разі порушень техніку можуть повернути.

У відомстві зазначили, що мета таких фейків — розпалити ворожнечу до українців, підірвати підтримку України з боку Польщі та посварити союзників. Там також зауважили, що автори подібних повідомлень часто маскуються під «польських патріотів», просуваючи тезу про нібито марність допомоги.

Дописи МВС Польщі поширили, зокрема, міністр внутрішніх справ Марцін Кєрвінський і міністр закордонних справ Радослав Сікорський.

На тлі повідомлень про урядову та громадську допомогу Україні, зокрема постачання генераторів, у польському сегменті соцмереж активізувалося поширення тверджень про нібито перепродаж цієї допомоги, зокрема на платформах онлайн-оголошень.

Раніше в межах загальнопольської ініціативи зі збору коштів на генератори для України «Тепло з Польщі для Києва» станом на 27 січня вдалося зібрати понад 2 мільйони євро.