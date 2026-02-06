Окупанти нищать масові поховання в Маріупольському районі, - ЦПД

У Маріупольському районі, який перебуває під окупацією, зафіксували зміни на місцях масових поховань цивільних, загиблих під час боїв у 2022 році. Йдеться про Старокримське кладовище, а також цвинтарі у Виноградному та Мангуші. Про це повідомив Центр протидії дезінформації РНБО України.

За даними ЦПД, супутникові знімки свідчать, що у Виноградному територію масового поховання перетворили на окремі могили. У Мангуші ділянку спочатку розчистили, після чого почали використовувати для розширення дороги.

У центрі вважають, що такі дії можуть свідчити про намагання російської сторони приховати масштаби воєнних злочинів, знищити сліди масових убивств цивільних і створити уявлення про «нормальне життя» на тимчасово окупованих територіях.

Як нагадали в ЦПД, за даними прокуратури Донецької області, зареєстровано близько 6 500 кримінальних проваджень щодо загибелі цивільних, серед жертв — приблизно 200 дітей. Водночас через відсутність доступу до окупованого Маріуполя точну кількість загиблих встановити неможливо. За різними оцінками, під час боїв за місто могли загинути від 8 до 21 тисячі мирних жителів.

У ЦПД заявили, що попри спроби показати Маріуполь як «вітрину» російського проєкту, окупаційна адміністрація знищує пам’ять про жертв і наслідки війни.