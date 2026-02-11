Ситуація на фронті: окупанти зосередились на трьох напрямках

Російські війська зосередили сили на трьох напрямках і намагаються обійти українську оборону на Запорізькому фронті. Ворог здійснює флангові маневри в районах Гуляйполя та Тернуватого, намагаючись просунутися поблизу оборонних споруд біля Оріхова.

За словами військовослужбовця Сил територіальної оборони ЗСУ Олександра Мусієнка, ситуація залишається складною, але лінія оборони українських військ на Оріхівському напрямку стабільна. «Плани ворога щодо заходу в тил чи флангового маневру відомі, і українські війська вживають заходів для їх нейтралізації», — зазначив він.

Дії ЗСУ спрямовані на знищення ворожих піхотних груп, які намагаються закріпитися для подальшого наступу. Зокрема, минулої доби українські війська виявили позицію БпЛА «Рубікон» та завдали по ній ударів. «Мета — не дати ворогу реалізувати наступальні плани», — додав Мусієнко.

Запорізький напрямок залишається пріоритетним для окупантів через концентрацію їхніх сил, проте українські війська продовжують вести активну оборону.

