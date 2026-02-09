﻿
Полiтика

Євросоюз опрацьовує варіанти гарантування членства України через мирну угоду, – Bloomberg

Євросоюз опрацьовує варіанти гарантування членства України через мирну угоду, – Bloomberg

Європейський Союз опрацьовує кілька варіантів включення питання членства України в блок у майбутню угоду про припинення війни, повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

За даними агентства, одним із розглянутих сценаріїв є надання Україні захисту, який отримують країни-члени ЄС, а також забезпечення негайного доступу до окремих прав членства. Джерела зазначають, що Євросоюз планує надати Києву чіткий графік кроків для просування у процесі вступу.

Обговорюються й інші варіанти: продовження чинного шляху інтеграції або введення перехідного періоду з поступовим набуттям членства.

Представник Європейської комісії підтвердив, що питання приєднання України до ЄС є частиною дискусій щодо майбутньої мирної угоди.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Євросоюзмирна угодавійна в Україніагресія рфвступ України до ЄС
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Єфремова не оголошено в розшук, матеріали його справи втрачені через окупацію
Суспiльство 09.02.2026 16:33:19
Єфремова не оголошено в розшук, матеріали його справи втрачені через окупацію
Читати
Криза в Favbet: як компанія Андрія Матюхи продовжує нелегальну діяльність під новим брендом Allwin
Суспiльство 09.02.2026 16:15:09
Криза в Favbet: як компанія Андрія Матюхи продовжує нелегальну діяльність під новим брендом Allwin
Читати
Варшава не вводитиме надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю
Полiтика 09.02.2026 16:08:26
Варшава не вводитиме надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю
Читати

Популярнi статтi