Євросоюз опрацьовує варіанти гарантування членства України через мирну угоду, – Bloomberg

Європейський Союз опрацьовує кілька варіантів включення питання членства України в блок у майбутню угоду про припинення війни, повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

За даними агентства, одним із розглянутих сценаріїв є надання Україні захисту, який отримують країни-члени ЄС, а також забезпечення негайного доступу до окремих прав членства. Джерела зазначають, що Євросоюз планує надати Києву чіткий графік кроків для просування у процесі вступу.

Обговорюються й інші варіанти: продовження чинного шляху інтеграції або введення перехідного періоду з поступовим набуттям членства.

Представник Європейської комісії підтвердив, що питання приєднання України до ЄС є частиною дискусій щодо майбутньої мирної угоди.