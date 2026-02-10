Індія вперше здійснила операцію проти так званого "тіньового флоту". Берегова охорона країни затримала три нафтові танкери, які, за її даними, були залучені до незаконного перевезення нафти. Про це повідомляє Bloomberg.

За інформацією видання, судна затримали 6 лютого у водах поблизу Мумбаї. В індійській береговій охороні заявили, що в ході операції було викрито міжнародну мережу контрабанди нафти, а затримані кораблі регулярно змінювали назви та ідентифікаційні дані.

Як зазначають джерела, обізнані з індійською судноплавною галуззю, це перший відомий випадок, коли Нью-Делі вдався до подібних дій. Операція відбулася на тлі посилення заходів США та європейських країн проти суден, які перевозять нафту, що перебуває під санкціями.

"Тіньовий флот" — це мережа з приблизно 1500 танкерів, які транспортують російську, іранську та венесуельську нафту в обхід санкцій. Значна частина таких суден має сумнівну або підроблену документацію, проблеми з реєстрацією та незадовільний технічний стан, що створює додаткові ризики для морської безпеки.

Затримання відбулися також на тлі посиленого тиску з боку Вашингтона на Індію з вимогою скоротити імпорт російської нафти в межах переговорів щодо зниження імпортних тарифів. Раніше Нью-Делі заявляв, що не дозволятиме суднам, які перебувають під санкціями, здійснювати розвантаження в індійських портах.

Назви затриманих суден офіційно не оприлюднювали, однак, за даними Bloomberg, йдеться про танкери Chiltern, Asphalt Star та Stellar Ruby. Усі три судна торік потрапили під санкції США через причетність до торгівлі іранською нафтою.

Нафтопереробні компанії Індії утримуються від закупівель російської нафти з постачанням у квітні та, ймовірно, не повертатимуться до таких контрактів у найближчій перспективі.