Реєстрація громадянином України Starlink для ворога обернеться кримінальною справою, - Коордштаб

Після блокування в Україні роботи незареєстрованих терміналів Starlink російська сторона почала тиснути на родичів українських військовополонених, вимагаючи оформлювати такі пристрої на себе.

Про це у вівторок, 10 лютого, повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

У штабі заявили, що зафіксовані випадки погроз і вимог офіційно реєструвати термінали Starlink. Надалі цю техніку планують використовувати проти України та її громадян.

Там наголосили, що якщо термінал застосовують для керування дронами, які діють проти України, сам факт його реєстрації може стати підставою для притягнення до кримінальної відповідальности.

У Коордштабі закликали у разі отримання подібних вимог, погроз або іншого шантажу з боку ворога негайно звертатися до штабу та правоохоронних органів. Фахівці нададуть роз’яснення, як діяти, щоб не нашкодити собі та близьким.

Раніше в Україні запровадили так званий білий список терміналів Starlink після того, як російські війська почали застосовувати дрони з цією системою зв’язку для ударів углиб території країни. Пристрої, не внесені до переліку, на території України не працюють.

У повідомленні також зазначили, що на території Росії система Starlink офіційно не функціонує, а відповідне обладнання окупанти отримують через треті країни.

