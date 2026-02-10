Бізнесмен Ігор Мазепа став учасником смертельної ДТП на Житомирщині

Український бізнесмен Ігор Мазепа став учасником дорожньо-транспортної пригоди на Житомирщині, унаслідок якої загинув 60-річний пішохід.

Про аварію повідомила поліція Житомирської області. Інформацію також підтвердив сам підприємець.

За даними правоохоронців, ДТП сталася в понеділок, 9 лютого, близько 19:30 на 204 кілометрі автодороги Київ Чоп поблизу села Кам’яний Майдан Звягельського району. На неосвітленій ділянці дороги під колеса автомобіля Mercedes-Benz, за кермом якого перебував 49-річний киянин, потрапив 60-річний місцевий житель, який переходив проїжджу частину. Чоловік отримав травми та помер дорогою до лікарні.

У поліції зазначили, що водій був тверезий.

Зранку Ігор Мазепа на своїй сторінці у Facebook підтвердив факт аварії за його участі. Він повідомив, що подія сталася 9 лютого, коли він повертався до Києва Житомирською трасою. За словами бізнесмена, він не був втомлений, не вживав заборонених речовин, що підтвердила медична експертиза на місці, та не порушував правил дорожнього руху. Мазепа заявив, що співпрацює зі слідством і пообіцяв надати деталі згодом.

Ігор Мазепа є СЕО інвестиційної компанії Concorde Capital. Раніше він фігурував у кримінальному провадженні щодо ймовірного протиправного заволодіння понад сімома гектарами землі, де розташовані гідротехнічні споруди Київської ГЕС. У січні 2024 року бізнесмен кілька днів перебував під арештом, після чого вийшов під заставу.