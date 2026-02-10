﻿
Дайджест

Росія готує масштабний весняний наступ - Welt

За інформацією німецького видання Welt, Російська Федерація готується до проведення нової великої наступальної операції проти України, яка може розпочатися вже навесні 2026 року.

Концентрація сил на кордонах

Журналісти, посилаючись на власні джерела та аналіз ситуації, зазначають, що російська армія наразі зосереджує значні резерви на ключових напрямках. Основна активність спостерігається на:

  • Східному кордоні: посилення угруповань для тиску на Донеччині та Луганщині.

  • Південному напрямку: накопичення техніки та особового складу для можливих спроб прориву оборони.

Прогнози аналітиків

Згідно з повідомленням, Москва прагне використати сприятливі погодні умови весняного періоду для відновлення маневреної війни. Експерти наголошують, що посилення темпів мобілізації та переведення економіки РФ на військові рейки дозволили агресору сформувати нові ударні підрозділи.

Наразі українське командування та західні розвідки уважно стежать за переміщенням ворожих сил, аби вчасно зреагувати на можливу зміну оперативної обстановки.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

РосіявійнанаступДонеччина
