Україна може отримати часткове членство в ЄС

Європейський Союз розглядає можливість запровадження механізму «поступового вступу» для України. За даними видання Politico, Київ може розраховувати на статус часткового члена вже у 2027 році, не чекаючи на завершення всіх бюрократичних процедур.

Основні деталі пропозиції

Згідно з інформацією джерел у Брюсселі, план передбачає кілька ключових етапів інтеграції:

Участь у прийнятті рішень: Україна зможе долучатися до обговорень та певних процесів прийняття рішень у ЄС ще до офіційного завершення всіх реформ. Це дозволить Києву мати голос у європейських інституціях раніше, ніж очікувалося.

Фазування прав та обов'язків: Замість принципу «все або нічого», права та обов’язки країни-члена будуть впроваджуватися поетапно. Кожен новий блок повноважень надаватиметься в міру виконання Україною конкретних критеріїв та реформ.

Інтеграція в спільний ринок: Такий формат передбачає швидший доступ до економічних переваг Євросоюзу в обмін на поступову адаптацію законодавства.

Подолання вето Угорщини

Однією з головних перешкод на шляху до цієї мети залишається позиція Будапешта. Проте в ЄС активно обговорюють способи нейтралізації вето Віктора Орбана.

Серед можливих важелів впливу розглядається залучення адміністрації Дональда Трампа. Дипломати припускають, що Вашингтон може здійснити тиск на угорського прем'єра, аби той припинив блокувати інтеграцію України, що відкриє шлях до реалізації плану «2027».