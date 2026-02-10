Загроза небезпеки: Європу залишили сам на сам із Росією

Епоха, коли Європа могла десятиліттями процвітати під американською «парасолькою безпеки», остаточно завершилася. У новому звіті Мюнхенської конференції з безпеки йдеться, що США відходять на задній план, а Росія готується до нових воєнних дій.

Згідно з документом, адміністрація Дональда Трампа визначила необхідність зміни парадигми: міністр оборони США Піт Хегсет заявив, що забезпечення європейської безпеки має стати пріоритетом для самих членів НАТО в Європі. Європейські країни тепер повинні взяти на себе більшу частину як летальної, так і нелетальної допомоги Україні.

У звіті зазначено, що військова допомога США різко скоротилася з січня 2025 року, а питання безпеки дедалі частіше використовуються Вашингтоном як інструмент економічного тиску, пов’язуючи гарантії захисту з торговими поступками ЄС.

Між тим, Росія збільшила військові витрати до 40% федерального бюджету та не відмовилася від максималістських цілей в Україні. За оцінками розвідок, Москва може готуватися до регіональної війни в Балтії протягом двох років після можливого припинення вогню в Україні та локальної війни проти одного з сусідів вже через шість місяців. Крім того, Росія посилила гібридні атаки в Європі, зокрема диверсії на енергомережах і порушення повітряного простору Польщі та Естонії.

Особливу стурбованість у європейських столицях викликав мирний план із 28 пунктів, підготовлений за підтримки США, який передбачає територіальні поступки Києва, обмеження чисельності ЗСУ та виключає членство України в НАТО.

Автори звіту підкреслюють, що Вашингтон дедалі частіше виступає в ролі «арбітра», а не союзника. Хоча європейські країни збільшили оборонні бюджети на 41%, цього недостатньо для створення єдиної системи оборони в ЄС. Замість цього держави продовжують закупівлю американської зброї, зокрема F-35 та Patriot, щоб зберегти лояльність США.

Звіт застерігає, що подальші коливання залишать Європу вразливою в «сірій зоні» між сферами впливу та поступово підірвуть здатність континенту визначати власне майбутнє.

