Гривня зміцнилася до долара, але ослабла щодо євро

Національний банк України встановив на сьогодні офіційний курс долара США на рівні 43,03 грн за долар, що на 2 копійки більше порівняно з попереднім банківським днем. Таким чином, українська валюта трохи зміцнилася щодо американської грошової одиниці.

Водночас курс євро зріс до 51,12 грн за євро, тобто гривня послабилася на 36 копійок. Це свідчить про певний тиск на національну валюту з боку європейської грошової одиниці, який може бути пов’язаний з коливаннями на світових валютних ринках та імпортними операціями.

На міжбанківському валютному ринку котирування гривні до долара встановилися на рівні 43,11–43,14 грн/дол., а до євро — 51,22–51,25 грн/євро. Експерти зазначають, що така динаміка відображає традиційне сезонне коливання курсу, а також вплив міжнародних фінансових новин на попит і пропозицію іноземної валюти в Україні.

Фахівці банківської сфери наголошують, що гривня продовжує залишатися відносно стабільною, незважаючи на окремі коливання щодо євро.

Як повідомляло раніше ForUa, НБУ встановив ліміти на зняття готівки.