Скандал на Олімпіаді-2026: МОК дискваліфікував українського скелетоніста

Українського скелетоніста Владислава Гераскевича дискваліфікували перед першим заїздом Олімпіади-2026 у скелетоні.

"Отримавши останній шанс, пілот-скелетоніст Владислав Гераскевич з України не зможе розпочати свою гонку на зимових Олімпійських іграх 2026 у Мілан Кортіна сьогодні вранці. Це рішення було прийнято після його відмови дотримуватися правил МОК щодо самовираження спортсменів. Його ухвалило журі Міжнародної федерації бобслею та скелетону (IBSF) на основі того факту, що шолом, який він мав намір носити, не відповідав правилам. МОК з жалем вирішив відкликати його акредитацію на Ігри 2026 у Мілан Кортіна", - повідомляє МОК.

В Комітеті звинувачують його в тому, що він не розглядав жодної форми компромісу, незважаючи на численні обміни думками та особисті зустрічі з МОК, остання з яких відбулася у четвер вранці.

"Цього ранку, після прибуття на місце проведення змагань, пан Гераскевич зустрівся з президентом МОК Кірсті Ковентрі, яка востаннє пояснила йому позицію МОК. Як і під час попередніх особистих зустрічей, він відмовився змінювати свою позицію. Цей курс дій має повну підтримку IBSF та Зимових Олімпійських федерацій (WOF)", - йдеться в заяві.



В МОК стверджують, що нібито дуже хотіли, щоб Гераскевич змагався і саме тому проводили з ними зустрічі, щоб знайти найбільш шанобливий спосіб відповісти на його бажання вшанувати пам’ять своїх колег-спортсменів, які загинули внаслідок вторгнення Росії в Україну.

"Суть цієї справи полягає не в повідомленні, а в тому, де він хотів його висловити. Скорбота не виражається та сприймається однаково скрізь у світі. Щоб підтримати спортсменів у їхній жалобі, МОК створив багатоконфесійні центри в Олімпійських селах та місце жалоби, щоб горе можна було висловлювати з гідністю та повагою. Також існує можливість носити чорну пов’язку під час змагань за певних обставин", - йдеться в заяві.



У МОК заявили, що підтримували Гераскевича протягом останніх трьох зимових Олімпійських ігор і щоразу він був олімпійським стипендіатом. В МОК заявили, що після вторгнення РФ в Україну у 2022 році створили фонд солідарності для українського спорту для підтримки підготовки спортсменів до Олімпійських ігор 2024 року в Парижі.



Гераскевич уже отримав на руки рішення IBSF щодо дискваліфікації.



Команда українського олімпійця заявила, що оскаржить це рішення у Спортивному арбітражному суді.