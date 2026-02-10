МОЗ запустив Кабінет пацієнта – як скористатися

В Україні з’явився новий цифровий сервіс, який спрощує взаємодію громадян із системою охорони здоров’я. Міністерство охорони здоров’я запустило Кабінет пацієнта — онлайн-платформу, через яку можна подавати декларацію з лікарем дистанційно, без відвідування поліклініки та паперових заяв.

Бета-тестування сервісу завершили успішно, його перевірили пацієнти та медики. Кабінет пацієнта доступний усім повнолітнім українцям, а також підліткам від 14 до 18 років із власним електронним підписом.

Через платформу можна переглядати та оновлювати персональні дані, шукати сімейного лікаря, терапевта або педіатра та подавати декларацію онлайн. Користувачі також можуть керувати доступами до своїх даних у електронних системах охорони здоров’я.

Вхід до Кабінету здійснюється через державний е-кабінет на базі системи ЕСОЗ або через верифіковані приватні сервіси. Для користувачів передбачена підтримка через портал «Часті запитання» та технічні служби, у тому числі для питань щодо персональних даних.

МОЗ наголошує, що Кабінет пацієнта на старті відображає персональні дані та декларації, а повна електронна медична картка — із рецептами, діагнозами та результатами аналізів — буде доступна на наступних етапах розвитку сервісу.

Запуск Кабінету пацієнта дозволяє пацієнтам контролювати свої дані, зменшує навантаження на медзаклади та реєстратури та стає першим кроком до сучасної моделі цифрової медицини в Україні.

