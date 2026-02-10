﻿
Суспiльство

Погода 10 лютого: морози та ожеледиця

Сьогодні протягом дня в країні переважатиме мінлива хмарність. Невеликий мокрий сніг або дощ можливі в Карпатах та на Закарпатті. У центральних областях, а також у Київській та Чернігівській областях очікуються тумани й ожеледицю, що може ускладнити рух транспорту та погіршити дорожню ситуацію, повідомили синоптики.

Температура повітря у більшості регіонів становитиме -12…-7 градусів. У західних та південних областях буде дещо тепліше — від -1 до -6 градусів. На Закарпатті очікується від -1 до -6 градусів, на півдні температура  коливатиметься поблизу нульової позначки.

У Києві та області - мінлива хмарність. Вітер - південний, 5-10 м/с. Температура повітря -10...-8 градусів.

Як повідомляло раніше ForUa, лютий готує погодні гойдалки: від морозів до потепління.

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Популярнi статтi