Документи по гарантіях безпеки для України вже готові, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що документи щодо гарантій безпеки для України вже підготовлені, і підкреслив важливість їхнього застосування для забезпечення тривалого миру.

У вечірньому зверненні він повідомив, що на цьому тижні очікуються значні міжнародні заходи оборонного та безпекового характеру, під час яких позиція України буде представлена на високому рівні у Європі та США.

"Фактично кожен день зараз наша переговорна група працює над документами та пропозиціями, які можуть дати результат на наступних зустрічах. Головне, щоб наші партнери були налаштовані так само, як і ми в Україні: мир потрібен, надійні гарантії безпеки — це єдина реальна основа для того, щоб мир був, і щоб росіяни не зламали домовленості будь-яким ударом чи гібридною операцією", — зазначив Зеленський.

Президент також наголосив, що зараз у Європі немає країн, які б не стикалися з російським втручанням та операціями з дестабілізації.

"Всі бачать, що роблять російські вбивці, російські ракети, російські дрони. Захист від цього та гарантування безпеки мають бути відчутними і створювати основу для тривалого миру", — додав він.

Зеленський подякував міжнародним партнерам за підтримку та допомогу Україні: "Безпеці немає альтернативи. Миру немає альтернативи. Відновленню нашої держави немає альтернативи. Дякую всім у світі, хто допомагає! Дякую за кожну дію на підтримку життя і людей зараз. Слава Україні!".

Також зеленський повідомив, що в Україні з'являться нові програми підтримки населення та громад у придбанні енергетичного обладнання. Зокрема, уряд розширить можливості для власників приватних будинків для автономного енергоживлення.