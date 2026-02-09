Експерт радить масово встановлювати квартальні котельні у Києві

Києву для підготовки до опалювального сезону 2026–2027 років варто застосувати гібридний підхід, поєднавши когенераційні установки з масовим встановленням модульних квартальних котелень. Таку думку висловив колишній очільник оператора ГТС, старший експерт з питань енергетики СERА Сергій Макогон.

За його словами, ці рішення не конкурують між собою, а доповнюють одне одного: когенерація забезпечує енергетичну стійкість критичної інфраструктури, тоді як модульні котельні здатні швидко дати масове та надійне тепло житловим районам.

Макогон опублікував фото мобільних котелень у контейнерному виконанні для виробництва пари або гарячої води, зокрема варіанти на шасі. За його оцінкою, один такий контейнер може містити котел тепловою потужністю до 10 МВт.

Експерт підрахував, що реалізація проєкту з розгортання мережі таких котелень могла б коштувати близько 50 млн доларів. За його словами, мобільна котельня на 10 МВт може обійтися приблизно в 1 млн доларів, тоді як когенераційні установки значно дорожчі. Навіть із витратами на встановлення загальна сума, на його думку, є підйомною для міста та донорів. Він вважає доцільнішим інвестувати ці кошти у мобільні котельні, а не в ремонт великих ТЕЦ.

Ще однією перевагою такого рішення Макогон називає швидкість. Він зазначає, що на світовому ринку когенераційних машин існують черги, а термін виготовлення може становити 6–9 місяців. Натомість газові водогрійні котли потужністю 5–10 МВт можуть бути доступні швидше — їх виробляють численні підприємства, частину обладнання можна знайти на складах, орендувати або придбати на вторинному ринку.

За словами експерта, квартальні котельні постачаються у стандартних контейнерах «під ключ» і не потребують будівництва капітальних споруд — достатньо підготувати майданчик та підключити модуль до мереж. Один такий блок здатний забезпечити теплом приблизно 20–25 багатоквартирних будинків навіть у сильні морози.

Макогон також наголосив на простоті та надійності обладнання, яке не потребує складних фундаментів і може бути встановлене в умовах дефіциту кваліфікованих кадрів.

Окремо він підкреслив військову стійкість децентралізованої системи. Мережа з десятків розосереджених по районах контейнерних котелень, за його словами, менш уразлива до атак, оскільки виведення з ладу одного модуля не впливає на роботу інших.

Підсумовуючи, експерт зазначив, що Києву не варто обирати між когенерацією та простими котлами — необхідне їх поєднання. Когенерація має забезпечувати електроживлення критичної інфраструктури, зокрема насосів, а квартальні котельні — гарантувати стабільне тепло в житлових будинках. Він закликав уже зараз починати закупівлі обладнання та підготовку майданчиків для скорочення строків монтажу.